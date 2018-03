Dieven in de Langstraat 30 maart 2018

03u02 0

In de fietserstunnel onder de brug aan de Langstraat in Eisden-Dorp is dinsdag een metaaldiefstal vastgesteld. Onbekenden gingen aan de haal met maar liefst veertig meter bekabeling. Het diende voor verlichting dat door Infrax geplaatst zou worden. Infrax diende een klacht in bij de politie tegen onbekenden. (MMM)