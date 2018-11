Dievegge krijgt drie jaar cel en stevige rekening voor diefstal truien Redactie

Een 37-jarige Nederlandse uit Curaçao is door de strafrechter in Tongeren veroordeeld tot een celstraf van drie jaar en een boete van 600 euro omdat ze speciaal naar Maasmechelen kwam om, samen met twee anderen, diefstallen te plegen. De dame ging aan de haal met zes gestolen truien. In een van de winkels werd ze op heterdaad betrapt. De Nederlandse haalde agressief uit naar de winkeluitbaatster en een van haar collega’s. Het slachtoffer hield daar een blijvende invaliditeit aan over aan haar rechterschouder. De Nederlandse moet haar een schadevergoeding van ruim 18.600 euro plus interesten betalen en 750 euro advocatenkosten. Aan de collega moet beklaagde een schadevergoeding van 250 euro betalen.