Dienstenbelasting verdwijnt 14 mei 2018

De dienstenbelasting verdwijnt in 2019. Dat heeft de gemeenteraad beslist. Op die belasting was veel kritiek, omdat het sinds jaar en dag een verkapte huisvuilbelasting was. "Dat was het ook, maar wel met een sociale correctie", zegt schepen van Financiën Tanja Imbornone (CD&V). "En uiteindelijk gingen die opbrengsten dan weer helemaal naar Limburg.net. Voor de eenduidigheid hebben we dan besloten die belasting af te schaffen. Dat bespaart de gemeente toch al zo'n 15.000 euro aan verwerkingskosten."





De inwoners van Maasmechelen moeten vooral niet gaan juichen. Vanaf volgend jaar stijgt immers de huisvuilbelasting met hetzelfde bedrag. "Maar we zijn alvast met Limburg.net overeengekomen dat de sociale correctie ook bij hen van toepassing blijft", aldus nog Imbornone. (MAM)