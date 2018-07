Diefstal in nachtwinkel 18 juli 2018

Politie Lanaken-Maasmechelen stelde in de nacht van maandag op dinsdag een inbraak vast in een nachtwinkel op de Rijksweg in Maasmechelen. "Er werd geld gestolen", aldus woordvoerder van de politie Johnie Nijs. (BVDH)