Dief verstopte sleutels van bobcat in onderbroek 14 maanden cel met uitstel voor diefstal graafmachine op Maasmechelse werf Dirk Selis

23 januari 2019

16u35 0 Maasmechelen Twee 21-jarige Nederlanders werden woensdag door de strafrechter in Tongeren bedacht met eengevangenisstraf van veertien maanden met uitstel voor de diefstal van een graafmachine op een werf in Maasmechelen. Omdat ze later betrapt werden in hun gehuurde Volvo op een bedrijventerrein in Bilzen, werden ze ook vervolgd voor een poging diefstal. Daar worden ze evenwel voor vrijgesproken. Wel achtte de rechter het bewezen dat de twintigers deel uitmaakte van een bende die zich specialiseerde in deze diefstallen.

De twee hielden de lippen stevig op elkaar tijdens het gerechtelijke onderzoek en de toch wel lange voorhechtenis. Ze beriepen zich op hun zwijgrecht en wensten niet te zeggen wie hen geholpen heeft om het grote voertuig te verplaatsen. “Niet om tegen te werken”, zo klonk het. “Wel om mijn eigen veiligheid te garanderen als ik de gevangenis weer buitenkom.”

Onderbroek

Twee 21-jarige Nederlanders sloegen in de nacht van 17 op 18 mei 2018 hun slag op een werf in Maasmechelen. Ze stalen er een graafmachine ter waarde van 19.933 euro. Op 24 mei werden ze omstreeks drie uur in de ochtend met hun gehuurde Volvo tegengehouden ter hoogte van een werf in Bilzen. Uit de camerabeelden van het bedrijf uit Bilzen bleek dat één van hen over de Herashekken klimt en het terrein inspecteert terwijl zijn kompaan langs de auto blijft staan. Wanneer de politie hen iets later fouilleert, blijkt dat bij een van hen de sleutels, die hij heeft verstopt in zijn onderbroek, te passen op de graafmachine die op de werf staat. Verder onderzoek toonde aan dat ze die nacht niet bij macht waren om de graafmachines mee te nemen, noch waren er sporen van enige mededaders die in de buurt stonden te wachten. De rechter kon niet anders dan hen voor deze poging tot diefstal vrij te spreken.

Zwijgen

Wel vond de politie het inschrijvingsbewijs van de graafmachine die in Maasmechelen werd gestolen in de huurauto. De twee bekenden dan ook die feiten, maar zwegen over de rest. De strafrechter achtte de diefstal in Maasmechelen dan ook bewezen. Net zoals de bendevorming en gaf hen ieder veertien maanden met uitstel en een boete van 800 euro. Ook moesten ze de kosten van de graafmachine aan de verzekering terugbetalen.