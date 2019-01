Deze drie postbussen verdwijnen in Maasmechelen MMM

21 januari 2019

17u37 0 Maasmechelen De maatregelen van Bpost waarbij honderden rode brievenbussen worden geschrapt in ons land, treft ook Maasmechelen.

Het gaat om de brievenbussen aan de Gouverneur H. Verwilghenlaan 37 in Vucht, die aan de Heirstraat 456 in Opgrimbie én die aan de Kannegatstraat 41 in Boorsem.

Op alle brievenbussen hangt momenteel een sticker met de vermelding dat de bus zal verdwijnen. Via de site van de post kan je raadplegen waar de inwoners wel nog terecht kunnen.