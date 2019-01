Dertiger riskeert twee jaar cel aanranding en exhibitionisme VCT

28 januari 2019

13u02 0 Maasmechelen Een 32-jarige Maasmechelaar moest zich voor de strafrechter verantwoorden omdat hij op 22 juli 2016 twee tienermeisjes lastigviel. Een 17-jarig meisje beschuldigde de dertiger ervan dat hij haar aan de bushalte in Maasmechelen meenam en haar in de wagen aanrandde. Nog diezelfde dag meldde een 19-jarig slachtoffer dat de dertiger zijn geslachtsdeel liet zien en haar vroeg hem te bevredigen. De aanklager vorderde een celstraf van twee jaar, maar de man zelf ontkent en vraagt de vrijspraak.

H. (32) probeerde de strafrechter in Tongeren ervan te overtuigen dat hij L., het 17-jarig meisje, alleen maar wilde helpen. “Ze stond al twee uur te wachten aan de bushalte om naar haar vriend in Antwerpen te gaan. Ik heb haar voorgesteld om haar naar het station in Genk te brengen. In de auto gaf zij mij een kus op de mond omdat ze me wilde bewijzen dat de vriend in Antwerpen niet echt haar vriend was. Ik heb tijdens die kus gewoon haar bovenbeen aangeraakt, meer niet. Toen ik vernam dat ze 17 jaar oud was, voelde ik mij niet meer verplicht om haar naar het station in Genk te brengen. Ik heb haar aan de bushalte afgezet op de weg van As naar Genk.”

Broek al opengedaan

Slachtoffer L. belde naar de 101. Op de oproep was te horen ‘neen, ik stap niet meer in’. Ze beweerde dat H. haar aanrandde en haar daarna uit de auto gooide. De tweede klacht volgde diezelfde dag van de 19-jarige T. Volgens haar liet de dertiger zijn geslachtsdeel zien op een parking en vroeg hij om seks. “Dat is niet waar,” counterde H. “Ik moest naar het toilet en had mijn broek al opengedaan.” Beide slachtoffers herkenden de dertiger tijdens een fotoconfrontatie. De advocaat van H. benadrukte de twijfelachtige verklaring van L., die haar versie van de feiten verschillende keren wijzigde en eerder al een valse klacht zou ingediend hebben. Hij vroeg de vrijspraak.

Vonnis volgt op 25 februari.