Dertiger randt tienermeisje aan en pleegt amper een uur later nieuwe feiten: twee jaar cel VCT

25 februari 2019

13u55 2 Maasmechelen Een 32-jarige Maasmechelaar is veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel omdat hij op 22 juli 2016 twee tienermeisjes lastig viel. Om kwart voor tien ’s ochtends pikte hij een 17-jarig meisje op aan de bushalte in Maasmechelen en randde hij het slachtoffer in zijn auto aan. Een uur later meldde een 19-jarig slachtoffer aan de politie dat de dertiger haar zijn geslachtsdeel liet zien en haar meermaals vroeg hem te bevredigen. De man werd naast de celstraf ook vijf jaar ontzet uit zijn rechten.

H. (32) probeerde de strafrechter in Tongeren ervan te overtuigen dat hij L., het 17-jarig meisje, alleen maar wilde helpen. “Ze stond al twee uur te wachten aan de bushalte in Maasmechelen om naar haar vriend in Antwerpen te gaan. Ik heb haar voorgesteld om haar naar het station in Genk te brengen. In de auto gaf zij mij een kus op de mond omdat ze me wilde bewijzen dat de vriend in Antwerpen niet echt haar vriend was. Ik heb tijdens die kus gewoon haar bovenbeen aangeraakt, meer niet. Toen ik vernam dat ze 17 jaar oud was, voelde ik mij niet meer verplicht om haar naar het station in Genk te brengen. Ik heb haar aan de bushalte afgezet op de weg van As naar Genk.”

De strafrechter in Tongeren geloofde niets van zijn verhaal en veroordeelde de dertiger voor verkrachting, aanranding van de eerbaarheid en openbare zedenschennis. “Het is maatschappelijk niet aanvaard dat een volwassen man onder valse voorwendselen een rit aanbiedt aan een jong, kwetsbaar meisje en haar tijdens deze rit meermaals fysiek benadert waardoor zij helemaal in paniek geraakt,” klonk het vonnis.

Het minderjarig meisje belde onmiddellijk in paniek naar de hulpdiensten nadat ze uit de auto werd gezet. Ze maakte melding van de verkrachting, was bang van haar belager en wist niet waar ze was. Volgens het slachtoffer had de man haar ook gevraagd hem oraal te bevredigen.

Uur later nieuwe feiten

Een goed uur later volgde een tweede klacht van de 19-jarige T. Volgens het slachtoffer liet de dertiger haar zijn geslachtsdeel zien op een parking en vroeg hij haar meermaals hem oraal te bevredigen. “Dat is niet waar,” counterde H. “Ik moest naar het toilet en had mijn broek al opengedaan.”

Tijdens zijn gesprek bij de gerechtspsychiater, die vaststelde dat de man een afwijkende seksuele beleveing heeft, gaf hij de laatste feiten wel toe. “In het openbaar met ontbloot geslachtslid vanuit een wagen om seksuele gunsten vragen maakt ontegensprekelijk een aantasting van de seksuele integriteit uit van diegene die hij in zijn vizier heeft,” luidde het vonnis. Beide slachtoffers herkenden de dertiger tijdens een fotoconfrontatie.

De celstraf van twee jaar werd opgelegd met uitstel onder voorwaarden. Een van de voorwaarden is dat de man zich laat begeleiden.