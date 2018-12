Derde scholieren niet in orde met fietsverlichting MMM

06 december 2018

De politie Lanaken-Maasmechelen heeft woensdagochtend tussen 7.45 en 9.45 uur controles uitgevoerd in het centrum van Maasmechelen in de omgeving van campus De Helix. De agenten controleerden 73 fietsers. Maar liefst 21 fietsers (29 procent) waren niet in orde met de wettelijke verplichting inzake de verlichting. Ze kregen een jongeren-pv en zullen een verkeersvormingsklas moeten volgen. De komende dagen worden nog meer zulke controles georganiseerd in het kader van een provinciaal gecoördineerde thema-actie.