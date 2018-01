Demente bewoner (82) die gevallen vrouw geen hulp bood, krijgt jaar cel 02u38 0 Maasmechelen Een 82-jarige Maasmechelaar is tot één jaar cel veroordeeld omdat hij geen hulp bood nadat de vriendin van zijn zoon thuis van de trap viel. De bejaarde zag haar 's nachts roerloos onderaan de trap liggen, ging naar het toilet, en weer naar bed. "Schuldig verzuim", oordeelt de rechter. Ook al blijkt de man dement te zijn.

Het was in mei 2015 toen de 32-jarige Maryna K. uit Oekraïne een zware val van de trap maakte in een woning in Eisden aan de Koudenbergstraat. De vrouw - die illegaal in ons land verbleef - had al bijna twee jaar een relatie met E.L, een 36-jarige Maasmechelaar. De politie kreeg die ochtend een verontrustende telefoontje over een vrouw die al uren bewusteloos was na een val van de trap eerder die nacht. De Maasmechelaar die bij zijn vader inwoonde, liet zijn vriendin er tijdelijk verblijven. Zij had echter een zwaar drankprobleem. Die bewuste nacht werd ze voor de zoveelste keer agressief, waarop de dertiger besloot bij zijn broer te blijven slapen. Hij zou terug naar huis keren zodra ze haar roes had uitgeslapen.





Intussen donderde Maryna K. 's nachts van de trap, en bleef er uren liggen. E.L. kwam 's ochtends thuis, en zag haar in een vreemde houding onderaan de trap liggen. "Ze maakte snurkgeluiden", klonk het. En ook getuigen verklaarden dat Maryna K. in het verleden al op de meest vreemde plekken haar roes kon uitslapen. E.L. stond niet stil bij de feiten, en ging ontbijten.





Toen hij drie uur later terugkeerde, en haar er nog steeds zag liggen, merkte hij pas het bloedspoor op aan haar oor. De hulpdiensten snelden ter plaatse, en stelden een schedelbreuk vast met onderkoeling.





Opvallend is de rol van de 82-jarige vader die de dame die nacht onderaan de trap zag liggen, en niet ingreep. De rechter oordeelde dat hij hulp had moeten bieden, en beter moest weten. Hij werd veroordeeld tot één jaar cel. Omdat niemand zich burgerlijke partij stelde, blijven de burgerlijke belangen aangehouden. De vrouw die inmiddels gerepatrieerd werd naar Oekraïne, zou nog steeds in coma liggen. (JEK/MMM)