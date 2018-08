Dealers gevat 04 augustus 2018

Deze week woensdag is de politie binnen gevallen in de woning van een 31-jarige Maasmechelaar aan de Bloemenlaan. Naast drugs troffen, de speurders daar ook een verboden wapen, verschillende gsm-toestellen en veel cash geld aan. Hij werd op bevel van de onderzoeksrechter meteen naar de gevangenis gebracht. Via hem kwam de politie trowens nog een tweede verdachte op het spoor. Ook hij bezat veel drugs en cash geld. Die 46-jarige Maasmechelaar werd eveneens naar de cel gebracht. (RTZ)