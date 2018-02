Dealer heelde gestolen fietsen 27 februari 2018

De strafrechter in Tongeren heeft een 40-jarige man uit Maasmechelen tot 14 maanden cel en 6.000 euro boete veroordeeld, omdat hij drugs dealde om zijn eigen behoeften te kunnen financieren. Voor het helen van de fietsen komen daar nog eens vier maanden cel en 300 euro boete bij. De man kocht de dure merkfietsen voor een snoepcent en moest dus weten dat het om gestolen exemplaren ging.





Het was uitgerekend in een onderzoek naar gestolen fietsen dat het drugsluik boven water kwam. De man volgt momenteel wel een opleiding om aansluitend als zelfstandig fietsenmaker aan de slag te kunnen gaan. (JEK)