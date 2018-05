Dé vakantiejob deze zomer: word stadswacht GEMEENTE ZOEKT DRIE STUDENTEN VOOR MEER SOCIALE CONTROLE MARCO MARIOTTI

02u35 0 Maasmechelen De gemeente is op zoek naar drie jobstudenten die komende zomer 'stadssteward' willen worden als aanvulling op de gemeenschapswacht. "Zo creëren we meer sociale controle tussen de jongeren", zegt burgemeester Raf Terwingen (CD&V).

Geen alledaagse vacature bij de gemeente Maasmechelen. Drie jobstudenten kunnen er in de maanden juli, augustus en september aan de slag als stadsstewards. Concreet gaat het om een aanvullende functie op de al bestaande gemeenschapswachten in de gemeente. Het was burgemeester Raf Terwingen (CD&V) die zélf met het idee op de proppen kwam. "De bedoeling is dat die drie stewards in de zomermaanden mee een oogje in het zeil houden", legt de burgemeester uit. "We merken dat jongeren in die periode vaker buiten actief zijn, en dat mag. Maar er mag geen overlast aan te pas komen." Zo ontstond er aan het kerkplein in Proosterbos vorige zomer wél heel wat overlast met hangjongeren. Buurtbewoners waren daar niet mee opgezet, en de situatie escalleerde zelfs met vernielingen aan wagens als gevolg. Ook aan de parking van Sporthal De Kommel durven al eens jongeren samenhokken die veel afval achterlaten tot ergernis van de buurt.





Het is volgens de burgemeester zeker niet de bedoeling om de jobstudenten en verbaliserende rol te geven. "Ze gaan géén GAS-boetes uitschrijven of pv's opmaken, dat mogen ze wettelijk gezien niet. Het gaat meer om de drempel te verlagen tussen de bevolking en onze diensten. Zij kunnen een éxtra aanspreekpunt zijn. Het gaat om die sociale 'ogen' die wél overlast of andere feiten kunnen melden, waar we dan kort op de bal kunnen spelen." Volgens de burgemeester is het een uniek concept en bestaat het idee nog nergens in onze provincie.





Flexibel

Het takenpakket van de steward is breed. Los van hun aanvulling op de gemeenschapswacht, moeten ze ook het openbaar domein afvalvrij houden, én activiteiten aanbieden voor jongeren in verschillende wijken. Het gemeentebestuur verwacht naar erigen zeggen 'een open en positieve houding, een flexibele opstelling én een vlotte aanpassing aan verschillende situaties'. "Ze moeten enthousiast en klantvriendelijk zijn, want je staat tenslotte in contact met de burger." Een minimumleeftijd van 18 jaar en een uitreksel van het strafregister zijn vereist.





Solliciteren kan nog tot uiterlijk 18 mei. Wie interesse heeft, mag zijn sollicitatiebrief met cv en uittreksel naar





vacatures@maasmechelen.be mailen.