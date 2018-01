Danny Kellens (62) overleden na wandeling 02u58 0 Foto Mine Dalemans Danny Kellens bij zijn Mercedes. Maasmechelen Aan Connecterra in Eisden hebben joggers dinsdagnamiddag het levensloze lichaam van Danny Kellens gevonden. De man stierf vermoedelijk een natuurlijke dood tijdens een wandeling, maar daar kon het parket gisterenavond nog geen uitsluitsel over geven. Kellens vierde vorige week zijn 62ste verjaardag.

Voorbijgangers ontdekten het levenloze lichaam van Kellens op de mijnterrils en verwittigden meteen de hulpdiensten. Hulp kon echter niet meer baten. Omdat de exacte omstandigheden gisterennamiddag nog onduidelijk bleken, werd een wetsdokter aangesteld. In eerste instantie gaat men uit van een natuurlijk overlijden, maar het parket wil ook overige pistes kunnen uitsluiten.





Geen onbekende

Kellens is geen onbekende en baat al jaren een taxi-bedrijf uit. Met één van zijn taxi's, een Mercedes E250td uit 1998, stond hij zelfs al enkele keren in onze krant. De auto had maar liefst 1.250.000 kilometers op de teller mét originele motor. "Al bijna drie jaar heb ik het record te pakken van wagen met het meeste aantal kilometer in ons land", vertelde hij in juni vorig jaar nog fier. Hij mocht met die reden zelfs bij het hoofdkantoor van Mercedes in het Duitse Stuttgart op de koffie. Hij kreeg er een rondleiding én een aandenken. Kellens ging ook steeds met veel plezier naar de autokeuring. Volgens de garagist van Kellens was zijn job net de hoofdreden van zijn record.





"Een taxi staat zelden stil en de chauffeur rijdt vaak rustig. Allemaal elementen die goed zijn voor een motor. Ook de rijstijl is al bijna 20 jaar ongewijzigd. Een wagen die meerdere eigenaars met verschillende rijstijlen heeft, haalt meestal geen 400.000 kilometer." (MMM)





