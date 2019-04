Dan lekken de flitslocaties uit, lopen toch nog honderden bestuurders tegen de lamp MMM

04 april 2019

13u39 0 Maasmechelen Bij de flitsmarathon zijn in de politiezone Lanaken-Maasmechelen 447 bestuurders tegen de lamp gelopen. Woensdag circuleerde er nochtans een screenshot van de flitslocaties op sociale media. De politie startte een intern onderzoek.

De actie duurde van woensdagochtend 6 uur en tot donderdagmorgen 6 uur. Met mobiele bemande camera’s werden in totaal 3.023 voertuigen gecontroleerd in Lanaken en Maasmechelen. 447 bestuurders hielden zich niet aan de snelheid. Twaalf bestuurders werden uit het verkeer gehaald door de motoragenten. Zij moesten onmiddellijk een boete betalen. Van één bestuurder werd het rijbewijs ingetrokken.

De zwaarste overtreding werd genoteerd op de Oude Baan in Maasmechelen, waar een bestuurder met maar liefst het dubbel van de toegelaten snelheid de flitscamera passeerde. “Het zou mooi zijn mocht iedereen zich aan de snelheidslimiet houden", klinkt het bij de politie. “Gisteren is 85 procent van de gecontroleerden in dat opzet geslaagd. We blijven inzetten om de verkeersveiligheid te verhogen en het aantal verkeersongevallen te verminderen.”