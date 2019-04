Collega’s van Sociale Bedrijvencentrum willen niet weg: “Pijnlijk dat iemand anders onze job zal innemen” Marco Mariotti

17 april 2019

17u31 0 Maasmechelen Een zestal arbeiders bij het Sociaal Bedrijvencentrum (SBM) in Maasmechelen moeten volgend jaar op zoek naar een nieuwe job, maar willen niet weg. Nochtans begonnen zij ooit met een contract van onbepaalde duur, maar dat werd in 2015 aangepast door een wetswijziging. “Wij volgen gewoon de regels”, zegt algemeen coördinator Evy Lemmens.

Het Sociaal Bedrijvencentrum in Maasmechelen werd eind jaren negentig in het leven geroepen om werknemers die moeilijk hun weg vinden op de arbeidsmarkt een begeleide job aan te bieden. In combinatie doen ze ervaring op en houden ze gemeente proper, werken bij de groendienst, verwijderen van zwerfvuil en onderhoud fiets- en wandelpaden. In het verleden kon je daar nog terecht voor een contact van onbepaalde duur. Dat was zo voor ondermeer Fabrizio Fadda en zijn vijf collega’s.

Maar in 2015 kregen de werknemers te horen dat hun contract zou worden aangepast vanwege een wetswijziging bij de overheid. Wie voortaan werd aangenomen, kon maximum vijf jaar aan het werk bij het SBM om daarna te moeten doorschuiven naar de gewone arbeidsmarkt.

“Ik heb in eerste instantie ooit één contract van onbepaalde duur getekend", zegt Fabrizio Fadda. “Maar nu moet ik na bijna tien jaar op zoek naar een andere job, terwijl ik moet toekijken hoe binnenkort zes andere mensen worden aangenomen die onze job zullen doen.”

Maximum vijf jaar

Coördinator Evy Lemmens bevestigt het gegeven. “Dat is inderdaad de regel sinds 2015. Je krijgt de kans om hier te werken en wordt vijf jaar opgeleid, maar na die termijn eindigt het verhaal voor de werknemer. Zo komt er weer plaats vrij voor iemand anders die de nodige begeleiding zal krijgen voor een traject van vijf jaar.”

“Enerzijds is dit een prachtig initiatief waarbij mensen worden geholpen en begeleid tijdens deze job, ze doen ook veel ervaring op. Maar anderzijds eindigt het verhaal wel na vijf jaar en begrijp ik ook dat ze hier niet weg willen. Het klopt dat sommigen van hen nog in het oude statuut zijn begonnen en daarom hier al bijna tien jaar werken, maar in 2015 al vertelden we hen het nieuws dat dit verhaal zou eindigen, en bij tal van gesprekken werd dat telkens aangehaald.”

Niet eerlijk

Lemmens vreest dat de werknemers vooral hoop koesterden tegen beter weten in. Nog verwijzen de zes collega’s naar de interne én externe vacatures doorheen de afgelopen periode. “Daar zagen we hoe bepaalde collega’s wél een job kregen aangeboden. Het ging dan om een gewoon statuut, een mogelijk andere functie, of beter gezegd andere titel, en de kous was af. Waarom kon dit niet voor iedereen?”

Lemmens bevestigt dat er inderdaad vacatures zijn geweest, maar dat die worden behandeld zoals alle vacatures. “De kandidaat die het meest geschikt is, wordt dan gekozen.”