Coke in de oven en revolver op de koffietafel: vader van 6- en 7-jarige riskeert 20 maanden Een 31-jarige vader uit Maasmechelen kijkt tegen twintig maanden cel aan voor het bezit en de verkoop van cocaïne en het bezit van een vergunningsplichtig wapen. Opmerkelijk: De vader van twee kinderen van 6 en 7 jaar verstopte de cocaïne in de oven. Zijn geladen revolver stak hij in een doos van een gezelschapsspel op de koffietafel van zijn living. DSS

13 december 2018

10u11 0

De dertiger met een strafregister als een telefoonboek keek tegen een schuldenberg van 40.000 euro aan. Om deze geldsom af te lossen, en om zijn eigen verslaving te bekostigen dealde hij cocaïne. De drugs verstopte hij in de oven. Het openbaar ministerie tilt zeer zwaar aan het feit dat de man een geladen revolver op de koffietafel liet slingeren terwijl zijn kinderen van zes en zeven jaar bij hem inwoonden.

“Waar bent u in godsnaam mee bezig, man?”

Ook de strafrechter, die toch al heel wat gewend is, verloor er even zijn kalmte bij “Een geladen revolver verstopt in een spelletjesdoos op uw koffietafel . Waar bent u in godsnaam mee bezig, man? U heeft uw kinderen in gevaar gebracht, beseft u dat wel. Onbegrijpelijk”, veegde de strafrechter de man de mantel uit. Volgens de man wilde hij zijn gezin net beschermen. De vader haalde aan dat hij zijn gezin wou beschermen tegen inbrekers en dat hij daarvoor een revolver in huis haalde. “Wat zou u doen in mijn plaats doen mijn heer de rechter?” “Al zeker geen wapen in huis halen” sneerde de rechter terug.

De Maasmechelaar riskeert een celstraf van twintig maanden en geldboetes van 16.000 euro en 800 euro. Vonnis volgt op 21 december 2018.