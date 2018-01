Claudia serveert na 13 jaar nog eens goulash FRITUURUITBAATSTER LAAT FACEBOOKGROEP NIET OP HONGER ZITTEN MARCO MARIOTTI

31 januari 2018

02u43 0 Maasmechelen Twee Maasmechelaren willen het recept bemachtigen van de goulash bij Frituur Claudia, een zaak in Eisden die in 2004 de deuren sloot. "We zouden zo graag nog eens keer die overheerlijke goulash eten", vertellen Antonio Piccigallo en Carlo Maniello. Ze begonnen een Facebookcampagne en konden Claudia overtuigen het recept met de wereld te delen.

'Goulash Recept Frituur Claudia'. Zo heet de Facebookgroep die Antonio Piccigallo en Carlo Maniello uit Maasmechelen uit de grond stampten. Het doel: zoveel mogelijk mensen in verbinding brengen die nog eens één keer de overheerlijke goulash van Frituur Claudia op de Majoor Berbenlaan willen proeven. En of hun opzet geslaagd is. "Het idee begon heel simpel. Ik postte spontaan op Facebook dat ik die goulash van Claudia nog eens graag zou eten, maar blijkbaar was ik niet de enige", zegt Piccigallo. "Meer dan achthonderd mensen zijn lid geworden van de groep en delen hun herinneringen aan Frituur Claudia. Velen wilden graag dat recept hebben, maar de enige die ons daarbij kon helpen was Claudia zelf."





Claudia Glatter (56) die nog steeds boven de gewezen frituur woont, heeft geen internet of Facebook en was dus totaal niet op de hoogte van het collectief gemis van haar frituur. "Ik kreeg plots telefoon van mijn zus die mij vertelde dat er honderden mensen op het internet bezig waren over de goulash van destijds", reageert ze. "Ik kan het nog steeds niet geloven. Het was trouwens mijn mama die het recept ooit bedacht. Vroeger kregen we ook al eens de vraag om het recept te delen, maar we hebben dat altijd voor ons gehouden. Mama is intussen een kranige tachtiger en woont waar vroeger de frituur was. 'Natuurlijk was die goulash heerlijk. Dat weet ik maar al te goed', antwoordde ze toen ik haar vertelde over de vele reacties. Ze deed het recept nog eens helemaal uit de doeken, en ik ben héél graag bereid om iedereen te helpen."





Goed doel

Maar Antonio en Carlo willen nog een stap verder gaan. Als het van hen en de vele honderden volgers afhangt, wordt er snel een frietfestijn georganiseerd mét de befaamde goulash. "Ik wil daar ook bij helpen, maar moet aan mijn gezondheid denken. Ik bekijk nu met Antonio en Carlo hoe we het allemaal in goede banen zullen leiden. Het klinkt hartverwarmend dat ik nog eens voor één dag Frituur Claudia zou kunnen openen, samen met alle anderen. Achttien jaar lang heb ik de frituur gehad, en zoveel mensen zien passeren. Met velen had ik een goede band, mensen kwamen hun hart hier geregeld luchten. Ik zal blij zijn als ik hen terugzie." Concrete data en meer informatie volgen binnenkort, maar de opbrengst van het gebeuren gaat zeker naar een goed doel. "Het recept wordt vanaf dan sowieso met iedereen gedeeld, zodat we nooit meer met honger moeten terugdenken aan die mooie tijd", lacht Antonio.