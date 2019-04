Chiro Maasmechelen speelt weer toneel: “We vinden het theater geweldig” MMM

02 april 2019

18u55 0 Maasmechelen De Chiro van Maasmechelen staat in de paasvakantie weer op de planken. De leidingsploeg brengt naar jaarlijkse gewoonte een blijspel in De Jagersborg.

Het toneelstuk van dit jaar heet Mijne Lieve God en gaat over de belevenissen binnen een oud klooster. De zusters zitten met een dak dat lekt en moeten op zoek naar financiële steun. “Op drie weken tijd steken we alles in elkaar, en het resultaat mag er altijd wezen”, zegt regisseur Xavier Vranken.

“Mensen geloven het soms niet, maar we studeren de teksten, verzamelen kleren en attributen én geven regieaanwijzingen in die korte periode. Het geeft veel voldoening aan de voltallige leidingsploeg. En geef toe, een heus toneel in elkaar steken is toch net wat straffer dan het organiseren van een eetdag. Chiro Maasmechelen draagt originaliteit en theater altijd hoog in het vaandel.”

De voorstelling gaat door in zaal De Jagersborg op 12-13-14 april. Kaarten kosten 8 euro, en 10 euro aan de kassa. De voorstelling start telkens om 20 uur.