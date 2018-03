Carnavalisten willen afval uit riool (en Maas) houden 24 maart 2018

02u59 0 Maasmechelen Marc Hendriksen en Patrick Janssen van de Waterratten van Kotem willen in de toekomst werk maken van een milieuvriendelijke carnavalsstoet.

De stoet in Kotem is traditiegetrouw de afsluiter van het Maasmechelse carnavalsseizoen. "Het probleem is echter de grote hoop afval die na de stoet achterblijft", zeggen Marc en Patrick. "Een groot deel daarvan komt ook nog eens in de riolering terecht, en eindigt dan in de Maas. Dat willen we in de toekomst absoluut vermijden. Daarom hebben we nu platen met een kliksysteem ontworpen, die we tijdens de stoet op de rioolroosters zullen leggen. Eens de gemeentelijke diensten na afloop van de stoet het parcours opgeruimd hebben, kunnen die platen dan weer verwijderd worden. Dit jaar hebben we er al zo'n dertig getest en het systeem werkt. Volgend jaar breiden we dus uit." (MAM)