Burgemeester wil zaal Jagersborg 'omdraaien' 05 juni 2018

02u38 0 Maasmechelen Het gemeentebestuur wil één miljoen euro pompen in de renovatie van zaal Jagersborg. Het gebouw zou zelfs 'omgedraaid' worden, zodat de hoofdingang uit zou geven op de speeltuin.

De gemeenteraad stemt vandaag over de investering van één miljoen euro in de parochiezaal in de Heirstraat. "Het centrum van de gemeente zou dan eindelijk krijgen waar al jaren om gevraagd wordt: een degelijk gemeenschapscentrum", zegt burgemeester Raf Terwingen (CD&V). En als het van Terwingen afhangt, dan komt er een totale metamorfose. "De hoofdingang bevindt zich nu aan de kant van de Heirstraat, waar weinig parkeergelegenheid is", legt hij uit. "En daar heb je ook weinig uitstraling. Maar als je de hoofdingang aan de huidige 'achterzijde' inplant, dan krijg je een heel ander effect. De Jagersborg veel beter tot zijn recht laten komen: daar droom ik al langer van."





Inspiratie aan zee

Terwingen haalde de inspiratie in De Panne. "Aan zee heb je ook dergelijke centra die op parken uitgeven", legt hij uit. "Je kan daar dan go-carts huren - dat zou toch ook in de speeltuin kunnen. Aan de nieuwe hoofdingang moet dan ook een degelijke cafetaria komen, en vervolgens een doorgang naar de zaal. Het podium zal dan ook opschuiven naar de andere kant van het gebouw."





Om voldoende parkeergelegenheid te creëren moeten eerst de oude lokalen van KSA en Chiro tegen de vlakte. Indien de gemeente een akkoord bereikt met de parochie, zal het beheer overgenomen worden om de inkomsten te recupereren. (MMM)