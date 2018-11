Broers schuldig aan witwas van drugsgeld via autoverhuurbedrijf en kapsalon VCT

20 november 2018

15u32 0 Maasmechelen Twee Nederlandse broers van Irakese afkomst zijn elk veroordeeld tot een celstraf van drie jaar, waarvan de helft met uitstel, en een boete van 3.000 euro voor het witwassen van drugsgeld. De broers bekenden dat ze in het bezit kwamen van heel wat cash geld door de handel in cannabis. Via een autoverhuurbedrijf en een kapperszaak in Maasmechelen probeerde ze het illegaal geld wit te wassen.

Het onderzoek wees uit dat heel wat geldtransacties op de rekeningen van het autoverhuurbedrijf en de kapperszaak niet konden verbonden worden aan legale inkomsten van de zaken. “Het gaat hier duidelijk om een witwasoperatie waarbij de twee zaken de oorsprong van het geld, dat uit de teelt van cannabis kwam, moeten verhullen,” beschreef de aanklager. Bert Partoens, de advocaat hoofdbeklaagde B. (33), die het autoverhuurbedrijf samen met zijn echtgenote uitbaatte, bekende dat de man actief geweest was in de handel van cannabis maar volgens hem werd het geld niet witgewassen via de zaak. “Het is een druk bedrijf en er werd veel gewerkt met cash geld,” pleitte hij. “Maar dat was geen dekmantel om opbrengsten van de plantage te verhullen.”

Geld van schoonvader

Volgens de raadsman hadden zijn cliënt en zijn echtgenote weinig vertrouwen in het bankwezen omdat dat in Irak gebruikelijk is. “Zowel B. als zijn echtgenote hebben verklaringen afgelegd dat in Irak een economie heerst die op cash geld gebaseerd is. Bovendien kregen zij een lening van schoonvader in Irak om het autobedrijf in België op te starten.” Het argument dat vader een bepaalde som geld overmaakte naar België voor de opstart van het autobedrijf werd door de rechtbank wel aanvaard. Dat andere onverklaarbare transacties uit de zaak afkomstig zouden zijn geweest van de autoverhuur ‘in het zwart’ of te maken zouden hebben met gokschulden, veegde de strafrechter echter van tafel. Ook de illegale herkomst van geld op de rekening van de kapperszaak van broer K(33) in Maasmechelen werd bewezen verklaard.

Maasmechelen 154.000 euro verbeurd verklaard

De echtgenote van hoofdbeklaagde M. werd ook veroordeeld tot een celstraf van zes maanden met uitstel en een boete van 1.500 euro. De drie kregen elk een beroepsverbod van vijf jaar opgelegd. In totaal werd een bedrag van 154.000 euro verbeurd verklaard.