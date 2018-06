Brandstichting in Shishabar 05 juni 2018

02u37 0

In de Kruindersweg in Eisden hebben onbekenden brandgesticht in de Shishabar. De daders gooiden een brandend voorwerp naar binnen, maar het vuur kon snel gedoofd worden. Gewonden vielen er niet. Voorlopig zijn de daders spoorloos. (MMM)