Brand verwoest pas gerenoveerde woning FAMILIE START CROWDFUNING NADAT VERZEKERING ZICH TERUGTREKT MARCO MARIOTTI

02u35 0 Marco Mariotti Jessica en Souris staan teneergeslagen tussen het puin in hun huis. Wat een nieuwe start had moeten worden, draaide uit op een nachtmerrie. Maasmechelen Een zware brand heeft de pas gerenoveerde woning van Soeris en Jessica uit Maasmechelen volledig verwoest. Deze week zouden ze er hun intrek nemen. "Maar we moeten nu helemaal opnieuw beginnen", zucht Jessica. Door misvatte communicatie trekt de verzekering zich terug en start de familie van het getroffen gezin noodgedwongen een inzamelactie via crowdfunding.

Vandaag zouden Soeris Baidjoe (36), Jessica Mossa (31) en hun twee dochters aan een nieuw leven beginnen aan de Boeienaarstraat. Een vijftal jaar geleden kochten ze er een huis dat ze helemaal zelf met hulp van familie opknapten. Heel wat spaarcenten staken ze in het project, het resultaat mocht er zijn en 2018 ging hun jaar worden. Maar het verhaal draaide helaas anders uit. Donderdagnamiddag voerden ze nog wat kleine klusjes uit in de woning, maar toen ze er weer vertrokken brak rond 18 uur brand uit in de elektriciteitskast. Buurtbewoners zagen rook uit het huis komen, en de brandweer snelde ter plaatse. Zij hadden het vuur snel onder controle, maar konden niet verhinderen dat er enorm veel schade is.





Marco Mariotti Ook van de gloednieuwe keuken blijft niet veel meer over.

Tienduizenden euro's

"In het hele huis is er rook- en waterschade, maar door de hitte zijn ook de nieuwe vensters kapot. Het plafond is vernield, de parketvloer is om zeep en de gloednieuwe keuken ziet helemaal zwart. De ravage is enorm."





De schade loopt volgens het gezin op tot in de tienduizenden euro's. "Doorheen de jaren staken we hier zoveel spaargeld in, misschien meer dan 60.000 euro."





Het gezin kreeg ook slecht nieuws van hun verzekeraar. Door misvatte communicatie uit het verleden, bleek de verzekering niet in orde en komt de makelaar niet tussen. "Dit is voor ons een financiële ramp", zucht Jessica. "Een schoonzus van Soeris is nu via crowdfunding een inzameling gestart. We hopen op die manier toch wat te kunnen recupereren. We proberen nog een advocaat onder de arm te nemen, en hopen op een positief resultaat, maar het ziet er niet goed uit."





Jessica woonde met haar gezin tot voor kort bij haar ouders in. "Mijn mama grapte onlangs nog dat ze nu de laatste keer de was voor ons ging doen. 2018 zou een nieuw begin voor ons zijn, maar deze brand bepaalt nu plots de rest van ons leven. Maandag en dinsdag zouden we starten met de verhuis. De bedden voor de kinderen gingen net geleverd worden. Maar nu staan we hier in de miserie. Het is gewoon een nachtmerrie."





Deze week wil het koppel al starten met puin beginnen ruimen, om daarna zo veel mogelijk dingen te laten reinigen. "We krijgen ontzettend veel steun van familie en vrienden, en zijn iedereen ontzettend dankbaar."





Wie graag iets wil doneren aan Soeris, Jessica en hun kindjes kan dat via https://nl.dreamordonate.com/dromen/afgebrande-woning-weer-opknappen.





Marco Mariotti Jessica en Nouris overschouwen de ravage in hun woonruimte.