Brand in onbewoonde woning mogelijk aangestoken 17 juli 2018

Gisterochtend rond 7 uur werden brandweer en politie opgeroepen voor een uitslaande woningbrand met rookontwikkeling in een huis aan de Rijksweg te Maasmechelen. "Het betreft een onbewoonde woning. Bij een eerste controle bleek er een inbraak te hebben plaatsgevonden en vermoedelijk werd er brand gesticht. Het parket werd ingelicht en het labo van de federale politie, de branddetectiehond en een branddeskundige kwamen ter plaatse voor een sporenonderzoek. Er wordt onderzocht of er een link is met een brandstichting in een woning in de Guido Gezellelaan te Maasmechelen van vrijdag 13 juli", stelt korpschef Johnie Nijs van politie Lanaken-Maasmechelen. Mensen die iets gezien hebben kunnen contact opnemen met de politie Lanaken-Maasmechelen of via info@politielama.be (BVDH)