Brand in leegstaande woning 02u53 0

De brandweer is donderdagavond moeten uitrukken naar de Boeienaarstraat in Maasmechelen. Buurtbewoners hadden rookontwikkeling opgemerkt. Vermoedelijk gaat het om een schouwbrand. In de woning - die nog niet bewoond bleek - is er rookschade. (MMM)