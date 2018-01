Brand die café vernielde vermoedelijk aangestoken 29 januari 2018

02u23 0

De brand die vrijdagmorgen het Italiaanse café Circolo langs de Oude Baan in Maasmechelen vernielde, is waarschijnlijk aangestoken. Dat blijkt uit een onderzoek van een branddeskundige.





Omstreeks half vier werden de bewoners van de bovenliggende appartementen verwittigd, omwille van de rookontwikkeling. Iedereen raakte tijdig buiten, maar even later bleek het café beneden al volledig verloren.





De deur van de zaak was kennelijk opengebroken. Binnen troffen speurders aanwijzingen voor brandstichting. Het Parket Limburg onderzoekt de zaak. (RTZ)