Brand café mogelijk aangestoken 27 januari 2018

Er is donderdagnacht iets voor 3.30 uur brand uitgebroken in een Italiaanse café op de hoek aan de Oude Baan met de Bloemenlaan in Maasmechelen. De schade in het gebouw is aanzienlijk. Wellicht is een venster ingeslagen. De politie en het parket zochten sporen van brandstichting, maar daar kon niemand gisteren uitsluitsel over geven. Het café sluit tijdelijk. (MMM)