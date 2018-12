Bouwvallige hoek van De Voorzorg eindelijk gesloopt Marco Mariotti

04 december 2018

18u54 0 Maasmechelen Wie langs het leegstaand pand van De Voorzorg rijdt, zal verschieten. De afbraakwerken aan de hoek met de Jozef Smeetslaan én de Rijksweg zijn er eindelijk gestart. In de plaats worden 54 appartementen met telkens één slaapkamer gebouwd.

Al jaren staat het pand aan de Rijksweg te verkommeren. De achterliggende gebouwen lokten zelfs al regelmatig krakers, inbrekers en hangjongeren. Eerder dit jaar werd er nog brand gesticht. Vorige week werden de laatste twee kleine achterbouwen verkocht aan de projectontwikkelaar om te kunnen overgaan tot de sloopwerken.

Op die hoek zullen nadien de bouwwerken starten van een heus appartementencomplex. Eerder studios met telkens één slaapkamer, gefocust op alleenstaanden of ouderen in de gemeente.

Leegstandtaks

“We zijn tevreden dat de hoek eindelijk zal worden opgefrist”, reageert burgemeester Raf Terwingen (CD&V). Het pand ligt schuin tegenover het gemeentehuis. “Die hoek oogde niet mooi in het centrum van onze gemeente. Maar daar komt nu dus verandering in. De leegstandtaks die we sinds enkele jaren hebben ingevoerd, werpt nu zijn vruchten af. Met zo’n taks krijgt je eerste een waarschuwing, en in het derde jaar moet je een boete betalen. Die stijgt exponentieel. Op die manier willen we verkrotting en leegstand tegengaan."

De andere hoek langs de pizzeria is nog steeds eigendom van de familie Smeets. Daar lag ooit nog de eerste drukkerij van Maasmechelen maar werd intussen gesloopt. Ook die hoek ligt er verloederd bij, maar plannen voor andere bouwproject worden gesmeed.

De hoek waar de Maaslandshopping ligt zal ook worden opgefrist door de eigenaars van bepaalde panden.