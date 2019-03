Boom die gekapt moest worden, valt op woning: “Gelukkig waren we een half uur te laat thuis” Marco Mariotti

11 maart 2019

16u57 4 Maasmechelen De familie Wijnen in Boorsem (Maasmechelen) is zondag aan een drama ontsnapt. Rond 15 uur viel door de storm een metershoge boom op hun huis, waarna de keuken deels instortte. Een half uur later kwam het gezin thuis na een vakantie. “Wij zitten constant in die keuken en hebben écht veel geluk gehad”, zegt Pierre Wijnen.

Het lot heb je niet in de hand, dat mocht Pierre Wijnen zondag aan den lijve ondervinden. Samen met zijn vrouw kocht hij vorig jaar een woning aan de Kannegatstraat in Boorsem die hij renoveerde. Ze trokken er in, en bouwden de helft om tot B&B. In de tuin gebeurden afgelopen maand de laatste werken, alleen de torenhoge bomen moesten nog gekapt worden. “De kapvergunning hangt zelfs pas uit", vertelt Pierre. “Een vijftal bomen van 25 meter hoog pronkten hier, maar na lang twijfelen leek het ons beter om ze weg te doen. Dat ging in april gebeuren.”

Pierre zijn beslissing kwam uiteindelijk net te laat. Zondagnamiddag reed hij van de luchthaven richting Maasmechelen na een leuke vakantie en kreeg hij onderweg telefoon. “Eén van de bomen viel rond 15 uur op de achterzijde van ons huis. De buren waren nog niet gaan kijken, maar ik voelde dat het er niet goed uit zag. Een half uur later kwamen we thuis en waren we met verstomming geslagen. Onze dochter van twaalf durfde zelfs niet de woning binnengaan, ze werd emotioneel. Het stormde nog steeds en de andere bomen die nog overeind stonden, zwiepten heen en weer. Absurde beelden.”

De volledige bijbouw voor de keuken stortte in elkaar. De koelkast houdt nog net een deel van het dak tegen. “Wij zitten bijna altijd hier in de keuken. We brengen er de meeste tijd door, vooral aangezien ik graag kook. Ik wil er niet aan denken wat had kunnen gebeuren als we hier hadden gestaan. We hebben bijzonder veel geluk gehad.”

50.000 euro

De schade aan het volledig gebouw loopt volgens de eerste schattingen op tot meer dan 50.000 euro. “De muren die zijn ingestort waren zo’n honderd jaar oud en waren een beetje schots en scheef. Maar die rustieke stijl hadden we net kunnen bewaren. In de renovatie hebben we niet véél rekening gehouden met die elementen. Nu is alles verwoest.”

“We hadden graag met Pasen of ten laatste in mei onze B&B Casa del Vino geopend. De tuin was pas heraangelegd zodat de gasten zich in een mediterraanse omgeving waanden. Een jaar lang hebben we hier naar toe gewerkt, al onze vrije tijd staken we hier in en het einde was eindelijk in zicht. Nu gaan we pas na de zomer kunnen openen. Kortom: het eerste seizoen missen we al.”