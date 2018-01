Boek eert gesneuvelde soldaten 02u27 0 Foto MAM

'Wij marcheren naar de dood, van de Maas tot de IJzer', zo heet het boek van schrijversduo Ludwig Deleersnyder en Erik Kortleven. Het boek beschrijft het leven van de 40 Maasmechelaren die sneuvelden tijdens de Grote Oorlog. "We hebben de 40 levensverhalen proberen te vertellen, gestaafd met materiaal dat we terug gevonden hebben in de diverse archieven. Zo hebben we ondermeer een liefdesbrief teruggevonden, die één van de soldaten net voor zijn dood naar zijn toenmalige vriendin schreef, Maar er zijn ook verhalen over spionage. En dat gebeurde in Nederlands Limburgs, net aan de overkant van de Maas. En zo komen we uit bij de situatie van de gewone Maasmechelaar, die met de oorlog geconfronteerd werd. Vandaar de titel, Van de Maas tot de IJzer. "Het boek is te verkrijgen via het VVV en het Cultureel Centrum. De opbrengst gaat naar 'Coming World Remember Me'.





(MAM)