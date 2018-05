Bladeren vatten vuur in kelder: politiekantoor even ontruimd 08 mei 2018

02u51 0

In de kelder van het politiecommissariaat aan de Koning Albertlaan is gisteren brand uitgebroken. Het waren enkele bladeren in de keldergaten die rook hadden gevat door onderhoudswerken aan het gebouw met een gasbrander. Er ontstond heel wat rookontwikkeling en de brandweer werd verwittigd.





Het gebouw werd ontruimd, en na korte bluswerken kon iedereen weer naar binnen. De schade bleef beperkt.





(MMM)