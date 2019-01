Björn Terwingen nieuwe voorzitter sp.a-Maasmechelen MMM

24 januari 2019

17u48 3 Maasmechelen Sp.a Maasmechelen heeft een nieuwe voorzitter. Björn Terwingen (42) werd unaniem verkozen om de partij mee te leiden.

Met de 42-jarige Terwingen als voorzitter en een hoop nieuwe gezichten in het bestuur, wil sp.a het vernieuwings- en verjongingstraject voortzetten. “Ik ben enorm vereerd dat de partijleden mij het vertrouwen gegeven hebben om deze enthousiaste groep te leiden", zegt Terwingen. “Samen gaan we de komende jaren keihard strijden voor een socialer en duurzamer Maasmechelen.”

PTS

“We hebben een actieve ledenwerking en gaan activiteiten en werkgroepen inrichten. De fractie wordt zo maximaal ondersteund. We willen de partij zien groeien richting de volgende verkiezingen.” Terwingen is werkzaam als leerkracht Lichamelijke Opvoeding bij de Provinciale Technische School (PTS) in Eisden.

René Gubbels is ondervoorzitter, Elvire Martens secretaris en Daan Deckers fractieleider.

