Biljetten van 50 euro 'in solden' 08 mei 2018

De procureur in de correctionele rechtbank van Tongeren heeft straffen gevorderd tussen 6 maanden en een jaar cel voor zes twintigers wegens bezit en uitgeven van vals geld. Via een Nederlander, een zekere Tomado, konden twee van de betichten pakketten van 100 valse biljetten kopen voor de 'soldenprijs' tussen 750 en 1.200 euro echt geld.





Een goede deal, zo leek, tot één van de andere afnemers in februari 2015 tegen de lamp liep. Omwille van hun jonge leeftijd kon de procureur zich eventueel wel vinden in een werkstraf voor sommige van de betichten. Drie ervan gaven verstek. Vonnis op 28 mei. (JEK)