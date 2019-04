Bijkomende celstraf voor voortvluchtige drugsbendeleider BVDH

09 april 2019

16u16 6 Maasmechelen Mohammed Y. uit Maasmechelen krijgt een bijkomende celstraf van achttien maanden omdat hij meer dan 143.000 euro probeerde witwassen. Iets meer dan een jaar geleden werd hij reeds veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar voor de exploitatie van verschillende drugslabs. Eén probleem: de man is op de vlucht.

Destijds runde Mohammed vanuit zijn woning een netwerk van verschillende labs. Vanuit China werden via bestaande firma’s grondstoffen zoals apaan ingevoerd waarmee hij amfetamines kon produceren. Deze werden vooral in Nederland en Duitsland verkocht. De politie hield de beklaagde lange tijd in de gaten. Met groot vertoon rolde de federale politie van Tongeren in november 2013 de labo’s op na 28 huiszoekingen. Men vermoedt dat er destijds miljoen euro’s winst werd gemaakt.

Niet eerste veroordeling

Voor Y. was het niet zijn eerste veroordeling. Omdat hij de criminaliteit blijkbaar niet kon laten, werd de zware celstraf samen met een boete van 24.000 euro uitgesproken. De onmiddellijke aanhouding werd bevolen, maar van de man is voorlopig geen spoor.

In de woning van Mohammed, die zwaar beveiligd was, werd bij de inval in 2013 143.735 euro aan cash geld gevonden. Hij was ook in het bezit van vuurwapens en van materiaal geschikt voor de productie van xtc. Bij het Openbaar Ministerie leeft het idee dat hij dit geld wilde witwassen; Daarom krijgt hij nu de extra celstraf. Het geld werd verbeurdverklaard.