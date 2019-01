Bibliotheek Maasmechelen is weer hip: 20% meer bezoekers in twee jaar Marco Mariotti

22 januari 2019

20u06 0 Maasmechelen De bibliotheek van Maasmechelen is bezig aan een ongeziene opmars in het aantal bezoekers. In twee jaar tijd kregen ze er 2.000 vaste leden bij.

Toegegeven, zowat alle bibliotheken in ons land zagen een daling in populariteit. De digitalisering bleek de grootste oorzaak. Ook de bib van Maasmechelen zag die duidelijke daling, maar kon nipt stand houden. Sterker nog: sinds de nodige opfrissing in 2016 en de moderne aanpak steeg het bezoekersaantal met maar liefst 20 procent.

85.000 bezoekers

“Voor ons een bevestiging dat de nieuwe aanpak werkt", zegt bibliothecaris August Vranken. “We hebben vooral veel ruimte gecreëerd. Er zijn meer leeshoeken, zetels, en de boekenrekken staan verder uit elkaar. De jongerenhoek is hipper én voor de allerkleinsten plaatsen we de boeken veel lager.” Vranken geeft mee dat er bij het dieptepunt 5.500 actieve leden waren. Vandaag zijn er dat 7.500 én komen er jaarlijks 85.000 bezoekers over de vloer.

Activiteiten

Sinds de nieuwe aanpak in 2016 worden er veel meer activiteiten georganiseerd. “Dat gaat vaak over lezingen die zelfs niet met boeken te maken hebben. Maar je krijgt hierdoor een publiek dat in de bib komt, dat hier anders niet passeert. Het gaat toch om dertig activiteiten per jaar mét succes.”

Op de bovenverdieping is de CD/DVD-afdeling stevig gekrompen. Maar de kamer ernaast is ingericht als studielokaal. “En dat is ook een succes.” Vranken beseft dat de gemeente in 2016 financieel héél wat geïnvesteerd heeft. “Maar het ganse team mag mee de pluimen op de hoed steken. Zij hebben die nieuwe aanpak mee in goede banen geleid.”

Antieke drukmachine

Pronkstuk in de bib is de oude drukmachine van de familie Smeets. Zij richtten midden 1800 de eerste drukkerij op in de gemeente. Het gaat om een zeer zeldzaam toestel uit de 19de eeuw, waar er wereldwijd slechts tientallen van bestaan.