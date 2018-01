Bewoonster moet juwelen afgeven 20 januari 2018

Twee mannen hebben woensdagavond een inbraak gepleegd in de Schepenstraat. Dat gebeurde rond half twaalf 's nachts. De bewoonster was op dat moment aanwezig, en het kwam tot een confrontatie. De vrouw moest haar juwelen afgeven. De daders gingen er vandoor. De vrouw die ongedeerd bleef, was in shock. (MMM)