Bewoners betrappen inbreker 17 juli 2018

In de nacht van zaterdag op zondag werd er omstreeks 2.40 uur een inbraak vastgesteld in een woning in de Geloeslaan te Maasmechelen. Een gaatjesboorder had zich toegang verschaft maar is zonder buit moeten vluchten na een confrontatie met de bewoners. Er was dus geen nadeel, enkel braakschade.