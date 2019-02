Bestelwagen van vuilnisophalers vernield met bosmaaier en boomstam: 4 maanden cel VCT

19 februari 2019

16u26 0 Maasmechelen H. (43) en I. (40) uit Maasmechelen vernielden op 8 augustus 2016 de bestelwagen van werkmannen van NV De Scheepvaart in Maasmechelen. Ze sloegen de ramen van de bestelwagen stuk met een bosmaaier en wierpen een boomstam tegen het voertuig. H. kreeg een celstraf van vier maanden met uitstel, I. een werkstraf van 70u.

De werkmannen van NV De Scheepvaart haalden vuil op langs het kanaal in Genk toen ze werden aangesproken door de twee Maasmechelaars. De werklui vroegen hen om uit de weg te gaan. De twee, die volgens hun advocaat te diep in het glas hadden gekeken, dachten dat de heren hen uitscholden voor vuilnis. De veertigers daagden de mannen uit en vroegen hen om uit hun bestelwagen te stappen maar de twee reden verder en dienden klacht in tegen het duo. De aanklager vond dat de uitdagers de werkmannen ook bedreigd hadden en had daarom celstraffen van acht maanden en een jaar gevorderd voor H. en I. De strafrechtbank in Tongeren sprak de twee vrij voor de bedreiging maar strafte hen wel voor de aangebrachte vernielingen. De twee moeten ook elk een boete van 300 euro betalen. De burgerlijke belangen werden aangehouden.