Bert Gabriëls brengt voorstelling over vluchtelingen in Cultureel Centrum MMM

30 januari 2019

18u08 0 Maasmechelen “Waarom vluchten mensen? Waarom kiezen sommigen voor Europa? Kunnen we hen opvangen en mogen we eisen dat ze zich aanpassen?” Dat zijn enkele vragen die Bert Gabriëls zich afvraagt in de nieuwe voorstelling ‘Op Drift’.

Kunnen mensen met verschillende culturen en godsdiensten wel samenleven? Bert Gabriëls houdt in Op Drift al deze vragen tegen het licht en toetst ze af tegen de huidige wetgeving en alle beschikbare cijfers.

Gabriëls studeerde rechten en antropologie, was actief bij Amnesty International en Oxfam Wereldwinkel en werkte voor Dienst Integratie Antwerpen, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en het Vlaams Minderhedencentrum. Bert Gabriëls was voogd van een 10-tal niet-begeleide minderjarigen. Hij volgde in januari 2016 voor het programma Terug naar Eigen Land de route die vluchtelingen volgen vanuit Syrië naar Europa.

Geen comedy

Op Drift is geen pure comedyshow. Het is een voorstelling waarin migratie, integratie en de vluchtelingenproblematiek op een luchtige en bevattelijke manier aan bod komen.

De voorstelling vindt op 16 februari plaats om 20.15 uur in het CC van Maasmechelen en kost 10 euro. Meer info via www.bertgabriels.be