Bejaarde fietser gewond na val 28 juli 2018

02u35 0

Een 75-jarige man is vrijdagnamiddag rond 15 uur gewond geraakt nadat hij met zijn fiets ten val kwam. Dat gebeurde op de Zetellaan in Maasmechelen. Hij moest worden overgebracht naar het ziekenhuis van Maaseik.





Over de exacte omstandigheden van de val bestaat geen duidelijkheid. (MMM)