BEELD. Maasmechelaren fleuren stroomkastjes op: “Een verrijking in het straatbeeld” Marco Mariotti

07 april 2019

12u46 0 Maasmechelen In Maasmechelen-centrum is zaterdag Tour Elentrik officieel geopend. De wandeling van een drietal kilometer passeert langs 22 elektriciteitskastjes die door Maasmechelse creatievelingen zijn opgefleurd. De reacties zijn bijzonder positief.

Begin dit jaar lanceerde de Jeugddienst de oproep om de ‘lelijke' stroomkastjes in het straatbeeld op te fleuren. Het schepencollege keurde het project goed, en een pak inwoners stelden zich kandidaat om mee te doen. Jong of oud, beginner of professional. Wie wilde mocht meedoen.

“En het resultaat is verbluffend", klinkt het bij het gemeentebestuur. “We zijn bijzonder fier dat we dergelijke initiatieven kunnen steunen. We horen alleen maar positieve reacties van voorbijgangers.”

Eén van de deelnemer is Nihan Yilmaz. Hij spoot het stroomkastje tegenover het gemeentehuis volledig zwart, verwijzend naar het mijnverleden. “Ik pende er een tekst op die verwijst naar mijn roots, naar mijn voorouders die hier een nieuw leven opbouwden voor hun gezin. De gouden letters verwijzen naar het zwarte goud, steenkool.”

De route loopt doorheen het centrum in de omgeving van de speeltuin, het gemeentehuis en de Heirstraat richting de helix. Via het Neerveld kan je wandelen richting de Kommel waar je onderweg nog tal van werken tegenkomt. Ook Vanessa Schiavone (34) nam deel en koos voor verfijning. “Ik ben er drie dagen mee bezig geweest, in totaal 19 uur”, vertelt ze. “Het water staat symbool voor Maasmechelen. Verder zie je twee harten van een man en vrouw die uit het water groeien. Het verwijst naar de samenwerking tussen de gemeente en de bevolking.”

“Mensen houden van elkaar in Maasmechelen en velen geven hier elkaar vaker het ja-woord. Daarom wilde ik het schilderij een romantische toets geven door de harten te verbinden. Het is ook de enige vertakking waarvan de bloemen een andere kleur hebben.”

Het stratenplan met alle schilderwerken op kan je verkrijgen bij de jeugddienst.