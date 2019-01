Autoruiten ingeslagen in Maasmechelen en Lanaken MMM

16 januari 2019

17u29 0 Maasmechelen Vandalen hebben dinsdag op vier plaatsen in Lanaken en Maasmechelen autovensters beschadigd.

Een eerste voertuig werd beschadigd aan een oprit woning in de Heihoevestraat in Maasmechelen. De ramen bleken stuk geslagen. Twee uur later rond 17 uur gebeurde hetzelfde aan een garagebedrijf aan de Nijverheidslaan. Daar werd de voorruit stuk geslagen.

Het geweld verplaatste zich in de avond naar Lanaken waar rond 21.10 uur een autoruit werd ingeslagen aan de Steenweg, en niet veel later ook aan de Staatsbaan. Er werden twee handtassen buitgemaakt.