Archeologen ontdekken eerste 'wegdek' in Eisden-Dorp 22 maart 2018

Bij de werken aan het marktplein in Eisden-Dorp hebben archeologen vondsten gedaan van vermoedelijk vijfhonderd jaar oud. Het gaat om de allereerste baan die langs de kerk liep, richting de Rijksweg waar nu het Vrijthof ligt. "Als we ons baseren op de verschillende lagen, is dit het eerste 'wegdek' vermoedelijk van de vijftiende of zestiende eeuw", verduidelijkt Maxim Hoebreckx van Aron BVBA. "Daarnaast vonden we ook een afwateringsysteem van ongeveer tweehonderd jaar oud."





Maar volgens de onderzoekers heeft het marktplein van Eisden-Dorp mogelijk héél wat meer te bieden. "Uit de resultaten van de voorstudie blijkt dat er al sprake is van een dorpskern sinds de vroege middeleeuwen in de achtste eeuw. Hier stond destijds zelfs een kerkje. Mogelijk kunnen we zelfs nog verder de tijd in, en dan spreken we inderdaad over de Romeinen. Eisden-Dorp heeft een rijke geschiedenis en het zou geweldig zijn als we de oorsprong ontdekken."





Het onderzoek waar een rapport van zal worden opgemaakt, zal geen vertraging hebben op de algemene werken. In mei zijn alle onderzoeken afgerond. (MMM)