Andy Pieters (N-VA) nieuwe woordvoerder Zuhal Demir MMM

14 november 2018

16u18 1 Maasmechelen Uittredend gemeenteraadsvoorzitter Andy Pieters (N-VA) heeft een nieuwe job. De 30-jarige Maasmechelaar is voortaan woordvoerder van staatssecretaris van Armoedebestrijding en Gelijke Kansen Zuhal Demir.

Opvallend is dat Pieters niet heeft deelgenomen aan de verkiezingen. “Achter de schermen werk ik nog hard voor de partij", zei hij toen. De voorbije vier jaar zat Pieters in Brussel en werkte hij als raadgever op het kabinet van minister-president Geert Bourgeois.

De overgang naar Demir is niet onlogisch. “Ik heb via Bourgeois ook heel wat Limburgse dossiers kunnen opvolgen. Het SALK-plan is er daar een van.” Met het ontslag van Steven Vandeput, die burgemeester in Hasselt wordt, is Demir nog de enige Limburgse N-VA’er in de federale regering.

Pieters zelf zal op 8 januari zijn laatste gemeenteraad voorzitten. Kans bestaat dat hij in 2024 opnieuw een gooi doet naar de lokale politiek.