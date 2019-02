Andy Pieters (N-VA) gaat voor Kamer-lijst en wordt uitdager van Raf Terwingen (CD&V) Marco Mariotti

04 februari 2019

16u49 7 Maasmechelen Andy Pieters gaat de Limburgse N-VA-lijst duwen voor de Kamer. Dat doet hij samen met de Voerense burgemeester Huub Broers. Pieters wordt zo dé Maasmechelse uitdager van burgemeester Raf Terwingen (CD&V) voor een zitje in het federaal parlement.

Wat al even de ronde doet, wordt nu bevestigd. Gewezen gemeenteraadsvoorzitter Andy Pieters doet mee aan de komende verkiezingen. Hij doet een worp naar een zitje in de Kamer. “Ik doe dat op vraag van Zuhal Demir en Steven Vandeput”, reageert Pieters. “Het resultaat van de verkiezingen op 26 mei wordt cruciaal voor de toekomst van de Limburgers. Als N-VA geen 30% haalt, zullen de andere partijen het zonder ons doen als ze dat kunnen. Het is alle hens aan dek. Ik hoop vanop de 11de plaats mijn bijdrage te kunnen leveren.”

Pieters is sinds 2015 raadgever van minister-president Geert Bourgeois en secretaris van de SALK Taskforce. In 2018 werd hij woordvoerder van toenmalig staatssecretaris Zuhal Demir.

Gemeenteraad

Hij nam niet deel aan de gemeenteraadsverkiezingen van oktober om zich te focussen op zijn politiek werk in Brussel. Plaats 11 is ook geen toeval: vorige maand pleitte Pieters tijdens zijn laatste gemeenteraadszitting nog voor de bouw van een gemeentelijke carnavalloods.

Concurrent

Pieters is nu rechtstreeks concurrent van burgemeester Raf Terwingen, die ook federaal kandidaat zal zijn voor een verlenging van zijn verblijf in het parlement in Brussel.

Ook voormalig gemeenteraadslid Nathalie Hamers uit Proosterbos zal kandidaat zijn. Zij staat op de Vlaamse lijst en krijgt ook de 11de plaats.