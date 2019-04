Alweer wietplantage gevonden in Opgrimbie, man (69) in de cel MMM

09 april 2019

17u54 0 Maasmechelen De politie heeft een wietplantage ontdekt met 800 planten in Opgrimbie. Dat gebeurde vrijdag al in de Fazantstraat.

De bewoners van het pand, een man van 69 jaar en een vrouw van 55 jaar, werden gearresteerd. Ze werden verhoord en voorgeleid bij de onderzoeksrechter te Tongeren. Ze zitten in de cel.

Na onderzoek werd afgelopen weekend nog een derde verdachte gearresteerd. Het gaat om een 26-jarige man. Hij werd ook voorgeleid bij de onderzoeksrechter en zit momenteel ook in de cel. Het verdere onderzoek is in handen van het team Opsporingen van de politie Lanaken-Maasmechelen.