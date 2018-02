Alle bomen in Tuinwijk tegen 2024 gekapt én vervangen 06 februari 2018

U heeft het ongetwijfeld al opgemerkt, maar de dikke bomen aan de Louis Mercier- en Koninginnelaan in Eisden zijn afgelopen dagen tegen de vlakte gegaan. De groendienst van de gemeente zette er de kettingzaag in. Een heel aantal Maasmechelaren begrijpen de ingreep niet omdat zéker niet alle bomen ziek zijn. "Dat klopt, maar toch hebben we hier een grondige reden voor", legt burgemeester Raf Terwingen (CD&V) uit. "Die bomen in de Tuinwijk zijn in veel gevallen bijna honderd jaar oud. Sommige bomen zijn wél ziek, maar je kan moeilijk enkele vervangen. Daarom besloten we om alles te kappen, maar in één ruk alles te vernieuwen. Binnen dit en zes jaar moet de volledige Tuinwijk met de omliggende lanen voorzien zijn van nieuwe bomen." Critici menen dat de eigenheid van de cité met haar bomen nu verloren gaat, zéker met de kans op erkenning als Unesco Werelderfgoed. "Maar we denken net op lange termjin. We zullen eiken en kastanjebomen planten, die vele decennia zullen meegaan. Laten we de oude bomen staan, zal er op termijn toch schade zijn. De nieuwe bomen zullen meteen tussen de 3 en 5 meter groot zijn, dus het laan-effect zal ook snel terug zijn." Het prijskaartje voor het totale project bedraagt 1,2 miljoen euro. (MMM)