Album gelanceerd met nummers van overleden Aziz Özel: “De opbrengst gaat naar zijn zoontje” Marco Mariotti

08 januari 2019

19u36 7 Maasmechelen De Maasmechelse rapper Alessio Di Benedetto (23) heeft zijn nieuwste album ‘Bordel’ gelanceerd. Niemand minder dan Aziz Özel werkte nog tot enkele maanden voor zijn dood aan de beats. “Ik besef nu pas hoeveel werk Azo hier in stak”, zegt Alessio. De opbrengst van het album gaat naar het zoontje van Aziz.

Het nieuwste album van rapper Alessio zou in de zomer van 2018 al worden uitgebracht, maar er kwam vertraging op en als een donderslag bij heldere hemel stierf Azo. Het was Azo die zo goed als alle beats voor zijn rekening nam. Urenlang bracht hij door in de muziekstudio achter jeugdhuis 't Alibi, werkend achter zijn computer. “Het album zou normaal voor de zomer zijn uitgekomen, maar er kwam vertraging. En in juli overleed Azo ook nog héél onverwacht”, vertelt Alessio.

Herinnering

Alles viel stil, maar een zo goed als afgewerkt album stak nog in de schuif. Voor Alessio en veel andere vrienden van Azo kwam zijn overlijden hard aan, maar de muzikale herinnering voor eeuwig laten verdwijnen was geen optie.

“Ik moést dit album uitbrengen. We waren hier samen aan begonnen, en ook collega’s Rico en Hulik hadden hun teksten al opgenomen. Alleen besefte ik nu pas hoeveel Azo allemaal deed voor zijn passie, hiphop en voor ons.”

Fier

Alessio zette alles op alles, voorzag een albumhoes, werkte het geheel af en lanceert nu officieel het volledig album. ‘Bordel’ bestaat uit acht nummers waarvan zeven gecomponeerd door Aziz. ‘Vroeger had je Dré, vandaag heb je Azo’, rapt Alessio in het intronummer Schilderij, verwijzend naar de Amerikaanse producer Dr. Dré die wereldhits maakte. “Geregeld komt Aziz aan bod in de teksten. Ik ben zo blij dat het ons is gelukt. Hij zou fier geweest zijn.”

Overige nummers zoals Giulia, Francesca, Bobop en Nog Eentje gaan over liefde, feesten en de dagelijks dingen in het leven. “Over die thema’s heb ik altijd gerapt, eigen ervaringen of die van mijn vrienden. Francesca gaat over een meisje dat niet vaak uitgaat, en liever bij haar oma zit, een lief zacht meisje.”

Spotify

Voorlopig is het album enkel te vinden op Spotify. “Maar in het voorjaar gaan we ook CD’s uitbrengen. Er zullen foto’s en het logo van Aziz in staan. Het is op die manier een extra eerbetoon aan hem. De opbrengst van die verkoop gaat naar zijn zoontje dat hij achterliet.” Alessio werkt intussen aan een educatief project genaamd Musicbox. In samenwerking met de gemeente wil hij jongeren begeleiden in het maken van rapnummers. “Daar komt binnenkort meer info over.”

Beluister hieronder het volledig album van Alessio.