Airbag en gps gestolen 25 mei 2018

In de Reihaagstraat in Maasmechelen hebben dieven ingebroken in een Mercedes. Ze braken één airbag én het ingebouwde gps-toestel uit. De inbraak moet hebben plaatsgevonden tussen woensdag 22 uur en donderdagochend 4 uur. Van de daders ontbreekt nog elk spoor. (MMM)